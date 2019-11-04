4 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил от должности более 10 генералов Следственного комитета России, МВД и МЧС. Указ опубликован интернет-портале правовой информации. Всего уволены шесть генералов МЧС, четыре - МВД и один – следственного комитета.



Среди уволенных - первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников, который в сентябре был арестован по обвинению в мошенничестве на 100 миллионов рублей.