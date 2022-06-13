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Власть     13.06.2022 11:53

Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества

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Теги:  Поклонская  Россотрудничество  Путин 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что 2 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал два указа о Натальи Поклонской. Она была освобождена от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде (Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2022 № 37) и назначена заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) (Указ Президента Российской Федерации от 02.02.2022 № 39).

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Теги: 
Поклонская  Россотрудничество  Путин 

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