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Власть     24.03.2021 18:14

Путин вернется к обычному графику после окончания вакцинации - Песков

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  прививка  коронавирус  COVID-19  график работы 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Владимир Путин может вернутся к обычному графику работы после завершения вакцинации, рассказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга Пескова спросили, когда президент вернется к обычному графику работы, в том числе с участием СМИ.

«До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Во вторник стало известно, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Второй укол будет сделан примерно через 3 недели.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  прививка  коронавирус  COVID-19  график работы 

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