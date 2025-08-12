 
Актуальные темы: переговоры
Власть     18.09.2025 11:37

Путин внес в Совфед кандидатуру Гуцана в генпрокуроры России

Теги:  Генпрокурор  Совет Федерации  Гуцан  кандидатура  Путин  представление 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру для назначения Александра Гуцана на должность генпрокурора, 23 сентября 2025 года в Совфеде планируется предварительное обсуждение представленной кандидатуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича. В соответствии с регламентом палаты комитеты СФ на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12:00 проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения, - сообщил Клишас.

Также в Совет Федерации поступило представление Путина с предложением назначить на пост главы Верховного суда нынешнего генпрокурора Игоря Краснова.

