Путин выступил на заседании коллегии ФСБ России

25 февраля — Mossovetinfo.ru — Во вторник Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Вступительное слово президента опубликовано на сайте Кремля, транслировалось в СМИ в прямом эфире.



Президент отметил, что ФСБ вносит в обеспечение суверенитета России, в защиту безопасности наших граждан важнейший, значимый вклад.



«В прошедшем, 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи, при нейтрализации внутренних и внешних угроз действовали профессионально и оперативно.

Хочу поблагодарить сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ФСБ за службу России, высокую самоотдачу, за личное мужество», - сказал Путин

«Важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ведомства, его оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз, для надёжной защиты национальных интересов и стабильного развития России», - подчеркнул Путин.



Среди главных направлений по обеспечению безопасности, президент назвал:

— прежде всего следует активизировать борьбу с терроризмом (…) В прошлом году количество преступлений террористической направленности увеличилось. И большая часть из них, как и все последние годы, – безусловно, дело рук украинских спецслужб и их зарубежных кураторов. При этом значительно возросло количество атак на российские инфраструктурные объекты, социальные и административные учреждения, жилые здания – с использованием ракетных вооружений и беспилотных аппаратов разных типов;

— для более оперативного и эффективного реагирования на подобные угрозы следует реализовать комплекс дополнительных мероприятий, в том числе усилить антитеррористическую защищённость энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты;

— нужно повысить уровень защищённости должностных лиц Министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтёрам, которым постоянно угрожает киевский режим;

— надо наращивать эффективность контртеррористической работы с акцентом на упреждающие действия, на системную профилактику в сфере антитеррора.

— продолжено совершенствование системы управления органами безопасности в зоне специальной военной операции;

— серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы. Надо укреплять её инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащённости пограничных органов, действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти;

— ответственные задачи стоят перед подразделениями контрразведки. Речь идёт об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов;

— особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках;

— актуальной задачей Федеральной службы безопасности остаётся борьба с экстремизмом;

— особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную Думу, в другие органы власти. Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию. Нейтрализовать подобные угрозы – задача в том числе и вашего ведомства, ФСБ.



Среди других приоритетов Путин отметил

— обеспечение экономической безопасности, борьбу с коррупцией, выявление фактов нецелевого использования средств, выделяемых на гособоронзаказ и нацпроекты, на реализацию масштабных федеральных и региональных программ;

— обеспечение безопасности информационного и цифрового пространства страны, вместе с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учётом стремительной динамики развития информационных технологий.



Президент отметил, что в своём вступительном слове назвал лишь часть основных направлений деятельности органов безопасности и выразил уверенность, что ФСБ и впредь будет на высоком уровне решать все поставленные задачи и во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб обеспечит надёжную защиту страны от внутренних и внешних угроз.



Фото – сайт Кремля: Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. С директором ФСБ Александром Бортниковым.

