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Власть     04.08.2020 15:16

Путин запомнил обещание Воробьева решить за три года проблему дольщиков

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Теги:  Путин  Воробьев  жилье  дольщики  сроки 

4 августа, Mossovetinfo.ru - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал президенту решить проблему обманутых дольщиков в регионе не позднее чем за 3 года. Путин запомнил это обещание и взял на контроль. 4 августа Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе, в том числе решение вопроса с обманутыми дольщиками, сообщает пресс-служба президента.

"Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трёхлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я Вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году", - сказал Воробьев.

По словам губернатора в минувшем году было выдано 19 тысяч ключей (квартир) обманутым дольщикам. "Если так (такими темпами - ред.) пойдём, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть", пояснил губернатор, отвечая на вопрос президента.

Далее, согласно стенограмме встречи, прошел такой диалог:
"- В.Путин: Я запомнил, хорошо?
- А.Воробьёв: Я знаю.
- В.Путин: Хорошо. Договорились.".

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Теги: 
Путин  Воробьев  жилье  дольщики  сроки 

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