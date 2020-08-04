15:16 Власть Путин запомнил обещание Воробьева решить за три года проблему дольщиков
14:33 Мнения Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с нами на партнерские, - напрасно
13:31 В мире Вспышка коронавируса на круизном лайнере в Норвегии
12:08 Город (Москва и область) В центре Москвы заработал велопатруль
11:53 Город (Москва и область) В Подмосковье усилили проверки наличия масок у пассажиров в общемтвкнном транспорте
09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества
10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина
12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ
04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев
16:37 Власть Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней