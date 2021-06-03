Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации

3 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выходит из сложной ситуации, вызванной коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кремля.



«России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», - заявил президент России на церемонии подписания инвестконтрактов в ходе Петербургского международного экономического форума.



Преодолевать сложности России удается в том числе благодаря бизнесу, подчеркнул Путин. Президент также отметил, что благодаря существующему заделу, Россия не только преодолеет сложности, но и выйдет «на новые рубежи».



Путин также заявил, что российские власти окажут бизнесу поддержку во всех серьезных начинаниях.