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Власть     16.08.2020 10:24

Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

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Теги:  коронавирус  вакцина  вакцинация  вакцина от коронавируса  COVID-19 

16 августа. Mossovetinfo.ru – Распределение поставок первой вакцины от коронавируса в проконтролируют на федеральном уровне. Как сообщается на сайте правительства РФ, препарат включен в специальный перечень Минздрава.

Помимо новой вакцины, в перечень добавлены ещё шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Производство вакцины уже началось. Вначале он будет предоставлена медикам и людям из групп риска, а с 1 января 2021 года вакцина поступит в гражданский оборот. 


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Теги: 
коронавирус  вакцина  вакцинация  вакцина от коронавируса  COVID-19 

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