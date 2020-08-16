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10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году
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