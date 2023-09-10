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21.09.2023, 10:50
РБК: власти подтвердили проблемы с выплатой российских пенсий за рубежом
21 сентября — Mossovetinfo.ru — Продолжающиеся санкции в отношении российской банковской системы приводят к удержа...
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15.09.2023, 17:15
В МИД России провел посольский круглый стол по урегулированию украинского кризиса
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе посольского «круглог...
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10.09.2023, 21:47
Собянин, по итогам ДЭГ, побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 77% - ЦИК
10 сентября — Mossovetinfo.ru — По итогам электронного голосования Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, ...