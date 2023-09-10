 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     21.09.2023 10:50

РБК: власти подтвердили проблемы с выплатой российских пенсий за рубежом

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пенсионеры  пенсии  выплата  Россия  санкции 

21 сентября — Mossovetinfo.ru — Продолжающиеся санкции в отношении российской банковской системы приводят к удержанию в банках-корреспондентах пенсионных средств, переводимых Социальным фондом России за рубеж. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (такая версия пояснительной записки есть у РБК).

Также РБК, со ссылкой на свои источники, сообщает, что советские и российские эмигранты, проживающие в Израиле и получавшие ранее пенсии в долларах США, были уведомлены, что до урегулирования проблемы с платежами они могут воспользоваться правом продолжения выплаты пенсии на территории России либо осуществления трансграничных переводов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пенсионеры  пенсии  выплата  Россия  санкции 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:50 Власть РБК: власти подтвердили проблемы с выплатой российских пенсий за рубежом

13:16 Общество Глава ЦИК подписала соглашение о сотрудничестве с обществом Знание

12:58 Другое Визит президента России Владимира Путина в Китай находится на стадии подготовки - Кремль

10:14 Город (Москва и область) Рекордное число ипотечных сделок оформлено в Москве за восемь месяцев

10:00 Мнения Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, «который может затянуть на глубину»

Актуальные материалы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru