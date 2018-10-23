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Власть     23.10.2018 16:45

Российские контрсанкции затронут сотни физических лиц на Украине - Медведев

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Теги:  Дмитрий Медведев  контрсанкции  Украина 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Российские контрсанкции коснутся сотен физических лиц на Украине, заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, правительство уже имеет несколько вариантов постановления о контрсанкциях. Они будут направлены блокировку активов украинских граждан, наносящих вред России, и расположенных на территории Российской Федерации, а также на запрет вывода размещенных в России финансов. Подписать постановление Медведев готов в самое ближайшее время.

Медведев подчеркнул, что российские контрсанкции не направлены против украинского народа, они направлены только против тех украинских граждан, которые пытаются нанести ущерб России. Медведев сообщил, что в списки украинских граждан, которые попадут под российские контрсанкции, будет «много известных имен».

В понедельник 23 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором дал распоряжение правительству разработать ответные экономические меры в ответ на антироссийские санкции Украины.


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Теги: 
Дмитрий Медведев  контрсанкции  Украина 

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