18 сентября. Mossovetinfo.ru – Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, включающее ряд магазинов в центре Москвы в пилотный проект по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе приобретенных в России товаров (tax-free), постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.



В расширенным список вошли магазины на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке.



Данный проект был запущен в России в апреле 2018 года. Первоначально проект начал действовать в городах, которые принимали матчи ЧМ-2018. С 2019 года планируется распространить его на все российские города. Предполагается, что система tax-free повысит продажи товаров, востребованных иностранными туристами, и повысит доходы туристической отрасли.