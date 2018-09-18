18 сентября. Mossovetinfo.ru – Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, включающее ряд магазинов в центре Москвы в пилотный проект по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе приобретенных в России товаров (tax-free), постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
В расширенным список вошли магазины на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке.
Данный проект был запущен в России в апреле 2018 года. Первоначально проект начал действовать в городах, которые принимали матчи ЧМ-2018. С 2019 года планируется распространить его на все российские города. Предполагается, что система tax-free повысит продажи товаров, востребованных иностранными туристами, и повысит доходы туристической отрасли.
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