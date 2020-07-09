9 июля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 13 июля, в Москве снимаются все ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугого типа. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
На своем сайте мэр Москвы отметил, что сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, так как на таких мероприятиях невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции.
Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».
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