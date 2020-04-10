10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Совете федерации создадут рабочую групп по совершенствованию российского законодательства в условиях пандемии коронавируса, сообщила в своем блоге на сайте Совфеда глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.



По мнению Матвиенко, теперь уже очевидно, что пандемия коронавируса окажет намного более серьезное влияние на мир, чем предполагалось месяц или два назад. Государствам необходимо осмыслить новые реальности, отреагировать на них и создать новые правила в связи с нарождающимся социальным укладом.



«Полагаю, в ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведёт ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях, и подготовит предложения по его совершенствованию», - написала Матвиенко.



Сенаторам поручено отслеживать происходящие в регионах изменения в виде ограничительных мер, внедрения цифровизации, перехода множества людей на удаленную работу.



Глава Совфеда считает, что необходимо законодательно оформить закрепить возможность совмещения стационарной и дистанционной работы, в том числе на госслужбе, оформить правовой статус дистанционного образования, организовать единую систему публичной власти.



В связи с ростом отрасли доставки из-за коронавируса, необходимо изменить требования к упаковочному материалу, рассмотреть ужесточение требований по использованию пластиковых пакетов торговыми сетями, сделать обязательным переход к раздельному сбору мусора, его переработке и безопасной утилизации.



Также необходимо устранить в законодательстве мелочные нормативы, которые мешают научно-техническому прогрессу.



Кроме того, рабочая группа может выявить и другие сферы, в которых необходимо изменение законодательства.