Власть 29.03.2021, 11:02 СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию

29 марта. Mossovetinfo.ru — Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к администрации президента. ...

Власть 28.03.2021, 14:18 Путин рассказал, когда в России будет достигнут иммунитет к COVID-19

28 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России при нынешних темпах вакцинации будет достигнут к концу лета. В программе «...