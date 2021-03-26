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Власть
29.03.2021, 11:02
СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию
29 марта. Mossovetinfo.ru — Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к администрации президента. ...
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Власть
28.03.2021, 14:18
Путин рассказал, когда в России будет достигнут иммунитет к COVID-19
28 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России при нынешних темпах вакцинации будет достигнут к концу лета. В программе «...
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Власть
26.03.2021, 10:51
Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от судебного взыскания
26 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством разработать меры по защите от судебного взыскания минимального дохода граждан, поручение опубли...