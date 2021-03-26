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Власть     29.03.2021 11:02

СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию

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Теги:  послание президента  послание  Владимир Путин 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к администрации президента.

По данным издания, именно эта дата в Кремле считается основной. В тоже время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию, заявив, что о дате оглашения послания будет сообщено позже.

В январе сообщалось, что послание президента может быть оглашено в середине февраля, однако позднее стало известно, что оглашение послания перенесено.

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Теги: 
послание президента  послание  Владимир Путин 

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