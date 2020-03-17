17 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей двух московских департаментов, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Владимир Регнацкий назначен главой департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Ранее он возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.



В свою очередь, главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Сергей Хлебников.



Служебные контракты с Регнацким и Хлебниковым заключены на срок полномочий мэра Москвы.