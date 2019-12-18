18 декабря. Mossovetinfo.ru – Реализуемая в Москве программа реновации жилья является продолжением первой программы переселения, проводившейся во времена Юрия Лужкова, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.
«Первая программа реновации реализовывалась во времена Юрия Лужкова. По ней более 350 тысяч жителей переехали в новые квартиры. Сегодняшняя программа реновации - логичное продолжение предыдущей. За 15 лет нам предстоит предоставить жилье 1 миллиону человек», - заявил Собянин.
Программа сноса аварийного жилья стартовала в Москве в 1999 году во время работы второго мэра столицы Юрия Лужкова. Всего в рамках программы было снесено 1722 дома. Благодаря реализации программы новое жилье получили 150 тысяч московских семей. Программа была завершена в 2018 году.
Действующая программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.
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