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Власть     18.12.2019 13:55

Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

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Теги:  программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  Юрий Лужков  реновация жилья  снос пятиэтажек 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Реализуемая в Москве программа реновации жилья является продолжением первой программы переселения, проводившейся во времена Юрия Лужкова, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

«Первая программа реновации реализовывалась во времена Юрия Лужкова. По ней более 350 тысяч жителей переехали в новые квартиры. Сегодняшняя программа реновации - логичное продолжение предыдущей. За 15 лет нам предстоит предоставить жилье 1 миллиону человек», - заявил Собянин.

Программа сноса аварийного жилья стартовала в Москве в 1999 году во время работы второго мэра столицы Юрия Лужкова. Всего в рамках программы было снесено 1722 дома. Благодаря реализации программы новое жилье получили 150 тысяч московских семей. Программа была завершена в 2018 году.

Действующая программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.


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Теги: 
программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  Юрий Лужков  реновация жилья  снос пятиэтажек 

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