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Власть     12.11.2019 13:31

Собянин подписал закон Москвы об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году

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Теги:  Сергей Собянин  пенсионеры  прожиточный минимум  закон 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал городской закон об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году, закон опубликован на портале мэра и правительства страны.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 году в размере 12 тысяч 578 рублей», - говорится в законе.

Исходя из размера прожиточного минимум пенсионера устанавливается размер региональной доплаты. При этом, согласно федеральному законодательству, величину прожиточного минимума пенсионера регионы устанавливают самостоятельно.


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Теги: 
Сергей Собянин  пенсионеры  прожиточный минимум  закон 

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