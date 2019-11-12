12 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал городской закон об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году, закон опубликован на портале мэра и правительства страны.



«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 году в размере 12 тысяч 578 рублей», - говорится в законе.



Исходя из размера прожиточного минимум пенсионера устанавливается размер региональной доплаты. При этом, согласно федеральному законодательству, величину прожиточного минимума пенсионера регионы устанавливают самостоятельно.