25 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва». Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Дистанционное электронное голосование будет осуществляться через портал государственных услуг Москвы и проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. При этом граждане, проживающие в выбранных округах, смогут самостоятельно решать, принимать участие в электронном голосовании, или проголосовать традиционно, на избирательном участке. Ранее соответствующий закон приняла Государственная Дума.
Одномандатные округа, где пройдет эксперимент по электронному голосованию, определит Московская городская избирательная комиссия.
В список избирателей̆ по избирательному участку для дистанционного электронного голосования могут быть включены избиратели, обладающие на день голосования активным избирательным правом в одномандатном избирательном округе города Москвы.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.
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