27 мая. Mossovetinfo.ru – Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня включительно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.



Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее ограничительные меры несколько раз продлевались указами мэра Москвы. В последний раз 7 мая ограничения были продлены до 31 мая.



В Москве на 27 мая было выявлено 162 443 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 67 458 человек, умерли – 2 183 человека. В настоящее время в Москве зараженными остаются 101 802 человека.