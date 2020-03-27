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Власть     27.03.2020 17:05

Собянин внес изменения в список ограничений в Москве во время нерабочей недели

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Теги:  коронавирус  Собянин  Сергей Собянин  указ  документ 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности. Указ опубликован на портале мэра столицы.

На своем сайте Собянин пояснил, что в Правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, власти ряд приняли решений:

В период нерабочей недели (28 марта – 5 апреля) могут продолжать работу салоны связи.

В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.

Приостанавливается организация отдыха граждан (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города Москвы. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация.

Помимо центров государственных услуг «Мои документы» в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге. Все права заявителя сохраняются.Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г.

Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.

В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Ранее Собянин своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля.

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Теги: 
коронавирус  Собянин  Сергей Собянин  указ  документ 

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