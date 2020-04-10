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Власть     10.04.2020 19:51

Собянин временно запретил проводить в Москве строительные и ремонтные работы

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  указ  строительство  ремонт  коронавирус 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 по 19 апреля пристанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. 

Указ опубликован на портале Мэра Москвы. Данные меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  указ  строительство  ремонт  коронавирус 

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