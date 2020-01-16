16 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте поздравил Михаила Мишустина и выразил уверенность, что на новом посту у Мишустина «все получится».



Собянин отметил, что знает Мишустина как энергичного и ответственного человека, который болеет за свое дело.



«Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле. Его успех — это во многом успех всей нашей страны», - написал Собянин.



В четверг, 16 января Михаил Мишустин указом президента России Владимира Путина был назначен Председателем правительства РФ.