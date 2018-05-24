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Власть     26.05.2018, 16:23

Собянин заявил об участии в выборах мэра Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

26 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об участии в выборах мэра столицы в 2018 году. 

«Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», - сказал Собянин на праздновании в Парке Горького дня рождения проекта «Активный гражданин».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Собянин стал мэром Москвы 21 октября 2010 года – Московская городская дума наделила его полномочиями сроком на пять лет. В июне 2013 года Собянин ушел в отставку для проведения прямых выбором мэра. 12 сентября 2013 года был избран мэром Москвы.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

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