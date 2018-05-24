Другие материалы
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Власть
26.05.2018, 16:23
Собянин заявил об участии в выборах мэра Москвы
26 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об участии в выборах мэра столицы в 2018 году. «Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», - сказал Собянин на празд...
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Власть
26.05.2018, 15:41
Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесен в Мосгордуму
26 мая. Mossovetinfo.ru - Проект постановления Московской городской Думы «О назначении даты выборов Мэра Москвы» внесен в Мосгордуму председателем Алексеем Шапошниковым. Документ опубликован на сай...
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Власть
24.05.2018, 16:32
Путин предложил Рогозину возглавить команию «Роскосмос»
24 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премеру российского правительства Дмитрию Рогозину возглавить компанию «Роскосмос», сообщается на официальном сайте ...