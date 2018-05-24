26 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об участии в выборах мэра столицы в 2018 году.



«Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», - сказал Собянин на праздновании в Парке Горького дня рождения проекта «Активный гражданин».



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.



Собянин стал мэром Москвы 21 октября 2010 года – Московская городская дума наделила его полномочиями сроком на пять лет. В июне 2013 года Собянин ушел в отставку для проведения прямых выбором мэра. 12 сентября 2013 года был избран мэром Москвы.