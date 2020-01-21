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Власть     21.01.2020 20:44

Состав правительства РФ

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Теги:  правительство 

21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.

Состав правительства РФ выглядит следующим образом:

Глава правительства – Михаил Мишустин

Первый заместитель Председателя Правительства – Андрей Белоусов

Заместители Председателя Правительства:

Дмитрий Григоренко (глава Аппарата Правительства)
Юрий Трутнев (полномочный представитель Президента в ДФО)
Виктория Абрамченко Юрия Борисова – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Татьяна Голикова
Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин
Дмитрий Чернышенко

Федеральные министры:

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев
Министр иностранных дел – Сергей Лавров
Министр обороны – Сергей Шойгу
Министр юстиции - Константин Чуйченко
Министр здравоохранения - Михаил Мурашко
Министр культуры - Ольга Любимова
Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков
Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр просвещения – Сергей Кравцов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – А.А. Козлов
Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев
Министр спорта - Олег Матыцин
Министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев
Министр транспорта - Евгений Дитрих
Министр труда и социальной защиты - Антон Котяков
Министр финансов – Антон Силуанов
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев
Министр экономического развития – Максим Решетников
Министр энергетики - Александр Новак

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Теги: 
правительство 

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