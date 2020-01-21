Состав правительства РФ

21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.



Состав правительства РФ выглядит следующим образом:



Глава правительства – Михаил Мишустин



Первый заместитель Председателя Правительства – Андрей Белоусов



Заместители Председателя Правительства:



Дмитрий Григоренко (глава Аппарата Правительства)

Юрий Трутнев (полномочный представитель Президента в ДФО)

Виктория Абрамченко Юрия Борисова – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Татьяна Голикова

Алексей Оверчук

Марат Хуснуллин

Дмитрий Чернышенко



Федеральные министры:



Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев

Министр иностранных дел – Сергей Лавров

Министр обороны – Сергей Шойгу

Министр юстиции - Константин Чуйченко

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко

Министр культуры - Ольга Любимова

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр просвещения – Сергей Кравцов

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – А.А. Козлов

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

Министр спорта - Олег Матыцин

Министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев

Министр транспорта - Евгений Дитрих

Министр труда и социальной защиты - Антон Котяков

Министр финансов – Антон Силуанов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев

Министр экономического развития – Максим Решетников

Министр энергетики - Александр Новак