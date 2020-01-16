16 января. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте Кремля опубликован состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.



В рабочую группу вошли 75 человек:



Клишас А.А. – председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (сопредседатель рабочей группы, по согласованию)



Крашенинников П.В. – председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству (сопредседатель рабочей группы, по согласованию)



Хабриева Т.Я. – директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (сопредседатель рабочей группы)



Авакьян С.А. – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (по согласованию)



Агапова Н.Н. – председатель Общероссийской общественной организации Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию)



Альшанская E.Л. – президент благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ- СИРОТАМ» (по согласованию)



Амбиндер Л.C. – президент благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» (по согласованию)



Амельченкова О.Н. – председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (по согласованию)



Афонин Ю.В. – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (по согласованию)



Баталина О.Ю. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)



Бебенин С.М. – Председатель Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)



Безпалько Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» (по согласованию)



Белов С.А. – декан юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (по согласованию)



Блажеев В.В. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)»



Бокерия Л.А. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Минздрава России (по согласованию)



Бурлаков С.В. – спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (по согласованию)



Бурлачко Ю.А. – председатель Законодательного Собрания Краснодарского края (по согласованию)



Гартунг В.К. – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)



Горячева С.П. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)



Громов Б.В. – председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию)



Гумерова Л.С. – председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (по согласованию)



Долуда Н.А. – атаман Всероссийского казачьего общества



Дудова Л.B. – член Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)



Зинченко Ю.П. – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования»



Исинбаева Е.Г. – двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель (по согласованию)



Калинин А.С. – президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)



Калягин А.А. – художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры г.Москвы «Московский театр «ЕТ CETERA» под руководством Александра Калягина», председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)



Кандыбович С Л. – председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» (по согласованию)



Касперская Н.И. – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь «Лаборатории Касперского» (по согласованию)



Катырин С.Н. – президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию)



Киркора И.В. – директор автономной некоммерческой организации «Авторский центр «Мир Семьи», руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» (по согласованию)



Косачев К.И. – председатель Комитета Совета Федерации по международным делам (по согласованию)



Лазарев В.В. – главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (по согласованию)



Лахова Е.Ф. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» (по согласованию)



Левин Л.Л. – председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи (по согласованию)



Ледков Г.П. – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (по согласованию)



Макаров А.М. – председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам (по согласованию)



Марченко М.Н. – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (по согласованию)



Мацуев Д.Л. – пианист (по согласованию)



Машков В.Л. – актер театра и кино, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры г, Москвы «Московский театр Олега Табакова» (по согласованию)



Мерзлякова Т.Г. – Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (по согласованию)



Михеева Л.Ю. – секретарь Общественной палаты Российской Федерации, председатель совета (руководитель) федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации» (по согласованию)



Мохначук И.И. – председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (по согласованию)



Мухаметшин Ф.Х. – Председатель Государственного Совета Республики Татарстан (по согласованию)



Мякуш В.В. – председатель Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию)



Никифоров Н.А. – председатель общественной организации – Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (по согласованию)



Никонов В.А. – председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке (по согласованию)



Нилов Я.Е. – председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов (по согласованию)



Оглоблина Ю.В. – председатель центрального совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (по согласованию)



Пиотровский М.Б. – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»



Прилепин Е.Н. – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», заместитель художественного руководителя МХАТа им. М.Горького по литературной части (по согласованию)



Пушков А.К. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)



Раскин Е.О. – сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (по согласованию)



Роднина И.К. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)



Ролик А.И. – председатель Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию)



Рошаль Л.М. – сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», президент государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (по согласованию)



Смирнова С.К. – председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию)



Соловьев В.Г. – председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (по согласованию)



Сохроков Х.Х. – президент Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» (по согласованию)



Смолин О.Н. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)



Султанов Е.Б. – заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию)



Терешкова В.В. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)



Тихомиров Ю.А. – заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (по согласованию)



Трегулова З.И. – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»



Фальков В.Н. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»



Харитонов С.А. – председатель Тульской областной Думы (по согласованию)



Хованская Г.П. – председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию)



Цунаева Е.М. – ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (по согласованию)



Чубарьян А.О. – научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт всеобщей истории Российской академии наук (по согласованию)



Шахназаров К.Г. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм», заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству



Шимкив А.И. – Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области (по согласованию)



Шихсаидов Х.И. – Председатель Народного Собрания Республики Дагестан (по согласованию)



Шмаков М.В. – председатель Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» (по согласованию)



Шохин А.Н. – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)



Шутов А.Ю. – сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» (по согласованию)

