30 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля социальных выплат и пособий, документ опубликован на официальном сайте правительства.



Социальные выплаты и пособия индексируются ежегодно с 1 февраля. Коэффициент индексации определяется на основе фактического индекса роста потребительских цен в предыдущем году. В 2020 году коэффициент индексации определен в 1,3.



Таким образом социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3%. Индексация коснется выплат ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России, инвалидам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, семьям с детьми, а также страховок от несчастных случаев на производстве и выплат за профессиональные заболевания.