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Власть     30.01.2020 14:47

Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3%

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Теги:  выплаты  пособия  индексация  Правительство РФ 

30 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля социальных выплат и пособий, документ опубликован на официальном сайте правительства.

Социальные выплаты и пособия индексируются ежегодно с 1 февраля. Коэффициент индексации определяется на основе фактического индекса роста потребительских цен в предыдущем году. В 2020 году коэффициент индексации определен в 1,3.

Таким образом социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на 3%. Индексация коснется выплат ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России, инвалидам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, семьям с детьми, а также страховок от несчастных случаев на производстве и выплат за профессиональные заболевания.


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Теги: 
выплаты  пособия  индексация  Правительство РФ 

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