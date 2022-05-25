 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Власть     25.05.2022 12:18

Совфед единогласно одобрил кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  глава  Совет Федерации  Путин  Куренков  Зиничев 

25 мая. Mossovetinfo.ru - Совет Федерации единогласно (159 голосов) поддержал кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост министра МЧС. Постановление будет немедленно направлено президенту Владимиру Путину, сообщила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. Заседание транслировалось на YouTube-канале.

Главой МЧС до 8 сентября 2021 года был Евгений Зиничев, он погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. В 2020 году Зиничеву присвоили звание генерала армии. 9 сентября 2021 года президент России подписал указ о награждении Евгения Зиничева званием Героя России посмертно.

Справка ИА МОССОВЕТ: БИОГРАФИЯ ЕВГЕНИЯ ЗИНИЧЕВА

ОБНОВЛЕНО: 25.05.2022 13:33  Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС, сообщает пресс-служба Кремля.  

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  глава  Совет Федерации  Путин  Куренков  Зиничев 

Возврат к списку

Лента новостей

12:18 Власть Совфед единогласно одобрил кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС

11:14 Город (Москва и область) В Москве объявлена амнистия по «ковидным» штрафам

11:52 Город (Москва и область) Участникам акции «День без турникетов» откроют с 26 по 28 мая более 100 площадок - Сергунина

11:38 Власть Правительство РФ приняло постановление об информационной системе учёта твёрдых коммунальных отходов

19:53 Город (Москва и область) Кандидатура Москвы на право проведения «Экспо-2030» отозвана Россией

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru