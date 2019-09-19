19 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума (Мосгордума) на первом заседании VII созыва утвердила список председателей комиссий.

Комиссия по безопасности, спорту и молодежной политике - Кирилл Щитов

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике - Степан Орлов

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению - Александр Козлов

Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию - Елена Николаева

Комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций - Николай Зубрилин

Комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам - Александр Семенников

Комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья - Лариса Картавцева

Комиссия по культуре и массовым коммуникациям - Евгений Герасимов

Комиссия по межпарламентскому сотрудничеству - Людмила Стебенкова

Комиссия по науке и промышленности - Леонид Зюганов

Комиссия по образованию - Евгений Бунимович

Комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям - Валерий Головченко

Комиссия по экологической политике - Александр Соловьев

Комиссия по экономической и социальной политике - Людмила Гусева