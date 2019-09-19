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Власть     19.09.2019 18:50

Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

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Теги:  Мосгордума  комиссии Мосгордумы  МГД 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума (Мосгордума) на первом заседании VII созыва утвердила список председателей комиссий.

Комиссия по безопасности, спорту и молодежной политике - Кирилл Щитов
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике - Степан Орлов
Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению - Александр Козлов
Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию - Елена Николаева
Комиссия по делам общественных объединений и религиозных организаций - Николай Зубрилин
Комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам - Александр Семенников
Комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья - Лариса Картавцева
Комиссия по культуре и массовым коммуникациям - Евгений Герасимов
Комиссия по межпарламентскому сотрудничеству - Людмила Стебенкова
Комиссия по науке и промышленности - Леонид Зюганов
Комиссия по образованию - Евгений Бунимович
Комиссия по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям - Валерий Головченко
Комиссия по экологической политике - Александр Соловьев
Комиссия по экономической и социальной политике - Людмила Гусева


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Карта места

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Теги: 
Мосгордума  комиссии Мосгордумы  МГД 

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