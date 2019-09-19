Другие материалы
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Власть
19.09.2019, 18:50
Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума (Мосгордума) на первом заседании VII созыва утвердила список председателей комиссий. Комиссия по безопасности, спорту и мо...
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Власть
19.09.2019, 17:12
Госдума установила акцизы на вейпы и электронные сигареты
19 сентября, Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, которые устанавливают с 1 января 2020 года акцизы на вейпы и электронные сигареты. ...
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Власть
19.09.2019, 15:15
Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации
19 сентября, Mossovetinfo.ru – На первом заседании Мосгордумы VII созыва Инна Святенко избрана представителем московского парламента в Совете Федерации. Также во время заседания были выбран...