27 января. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое позволяет гражданам получать справку о трудовой деятельности в МФЦ и центрах госуслуг «Мои документы», постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Согласно постановлению, справку «о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете» теперь можно будет получить не только в ПФР, но в МФЦ и центрах госуслуг. Справка будет предоставляться в режиме «одного окна».



Также Мишустин подписал распоряжение, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить в любом отделении ПФР или в любом центре госуслуг независимо от места жительства или пребывания.