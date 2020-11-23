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Власть
24.11.2020, 12:36
СР предложила выплачивать студентам по 500 тысяч рублей после окончания ВУЗа
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Фракция «Справедливой России» в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о студенческом капитале, сообщил журналистам лидер фракции Сергей М...
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Власть
23.11.2020, 17:09
Роспотребнадзор предложил сделать рекомендации по коронавирусу обязательными к исполнению
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребназора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать рекомендации по работе бизнеса в период пандемии обязательными к исполнению. ...
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Власть
23.11.2020, 13:52
Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для состоятельных граждан, сообщается на официальном сайте Кремля. Закон вступит в силу с ...