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Власть     15.10.2019 13:33

Стоимость патента для мигрантов в Москве 2020 году вырастет на 350 рублей

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Теги:  мигранты  патенты  цена  Правительство Москвы 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Стоимость патента на работу для мигрантов в 2020 году вырастет в Москве на 350 рублей, соответствующую поправку в налоговое законодательство одобрил президиум правительства Москвы, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, с 2020 года иностранные работники должны будут заплатить за патент 5350 рублей, вместо 5000 рублей в текущем году. В 2018 году патент на работу для иностранных работников стоил 4500 рублей.

Поправка о повышении стоимости патента будет направлена в Мосгордуму.


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Теги: 
мигранты  патенты  цена  Правительство Москвы 

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