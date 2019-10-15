15 октября. Mossovetinfo.ru – Стоимость патента на работу для мигрантов в 2020 году вырастет в Москве на 350 рублей, соответствующую поправку в налоговое законодательство одобрил президиум правительства Москвы, сообщает «Интерфакс».



Таким образом, с 2020 года иностранные работники должны будут заплатить за патент 5350 рублей, вместо 5000 рублей в текущем году. В 2018 году патент на работу для иностранных работников стоил 4500 рублей.



Поправка о повышении стоимости патента будет направлена в Мосгордуму.