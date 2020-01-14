14 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Светлану Уханеву исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



В настоящее время Уханева занимает должность заместителя начальника управления ЗАГС Москвы