30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума переназначила Татьяну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека Москвы.
Кандидатура Потяевой была внесена мэром Москвы Сергеем Собяниным и согласована с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
За кандидатуру Потяевой проголосовал 41 депутат, против - 1. Других кандидатур кроме Потяевой на должность московского обмудсмена не вносилось.
Потяева а 2005-2009 году была депутатом Мосгордумы четвертого созыва. С 2009 года Потяева работала на различных руководящих должностях в Департаменте социальной защиты населения города Москвы. В сентябре 2014 года была впервые назначена на должность столичного омбудсмена.
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