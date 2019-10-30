30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума переназначила Татьяну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека Москвы.



Кандидатура Потяевой была внесена мэром Москвы Сергеем Собяниным и согласована с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.



За кандидатуру Потяевой проголосовал 41 депутат, против - 1. Других кандидатур кроме Потяевой на должность московского обмудсмена не вносилось.



Потяева а 2005-2009 году была депутатом Мосгордумы четвертого созыва. С 2009 года Потяева работала на различных руководящих должностях в Департаменте социальной защиты населения города Москвы. В сентябре 2014 года была впервые назначена на должность столичного омбудсмена.