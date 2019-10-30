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Власть     30.10.2019 13:41

Татьяна Потяева переназначена уполномоченным по правам человека в Москве

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Теги:  Мосгордума  Татьяна Потяева  омбудсмен 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума переназначила Татьяну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека Москвы.

Кандидатура Потяевой была внесена мэром Москвы Сергеем Собяниным и согласована с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

За кандидатуру Потяевой проголосовал 41 депутат, против - 1. Других кандидатур кроме Потяевой на должность московского обмудсмена не вносилось.

Потяева а 2005-2009 году была депутатом Мосгордумы четвертого созыва. С 2009 года Потяева работала на различных руководящих должностях в Департаменте социальной защиты населения города Москвы. В сентябре 2014 года была впервые назначена на должность столичного омбудсмена.


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Теги: 
Мосгордума  Татьяна Потяева  омбудсмен 

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