9 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве возобновят работу театры, кинотеатры и концертные залы, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».