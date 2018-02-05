Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на должность Президента РФ

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Владимир Путин зарегистрирован во вторник 6 февраля в 11:25 кандидатом на должность Президента Российской Федерации. Решение принято в рамках рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации вопроса «О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Александр Клюкин, докладывая в ЦИК информацию о проверке подписных листов в поддержку Владимира Путина сообщил, что документы самовыдвиженцем Владимиром Путиным представлены 29 января. Представлено 314 тысяч 837 из которых отобрано для проверки 60 тысяч. По итогам проверки признаны действительными 314 605 подписей. «Недостоверных подписей не имеется», - подчеркнул Клюкин. 232 подписи признаны недействительными.



Заседание ЦИК России № 137 транслировалось в сети Интернет.