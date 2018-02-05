Другие материалы
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Власть
06.02.2018, 11:29
Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом на должность Президента РФ
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Владимир Путин зарегистрирован во вторник 6 февраля в 11:25 кандидатом на должность Президента Российской Федерации. Решение принято в рамках рассмотрения на заседани...
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Власть
06.02.2018, 09:00
Магазины Москвы к Дню защитника Отечества проверят на контрафактный алкоголь
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - С 7 февраля и до самого праздника Дня защитника Отечества в столичных магазинах, которые продают алкоголь, пройдут вечерние рейды по проверки наличия в них контрафакт...
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Власть
05.02.2018, 19:57
ЦИК России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента России
5 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Центризбирком (ЦИК) России приветствует появление в Москве проекта «Объединенные демократы» по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации. Об этом говорит...