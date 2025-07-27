Другие материалы
Власть
12.09.2025, 16:30
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17,00%, соо...
Власть
12.08.2025, 10:52
Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий
12 августа — Mossovetinfo.ru — В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции...
Власть
27.07.2025, 10:33
Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года
27 июля — Mossovetinfo.ru — Распоряжением Правительства утверждена Концепция цифровизации многоквартирных домов д...