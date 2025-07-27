Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17,00%, сообщается на сайте регулятора.



«Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17,00% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», – сообщается на сайте ЦБ.



По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», – отмечается в сообщении.



На первых трех в 2025 г. заседаниях 14 февраля, 21 марта и 25 апреля ЦБ РФ сохранил ставку на прежнем уровне – 21% годовых. 6 июня 2025 г. ставка была снижена до 20% годовых, 25 июля - до 18% годовых.



Снижение Банком России ключевой ставки до 17%, открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки, - написал в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



Следующее заседание совета директоров запланировано на 24 октября 2025 года.