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Власть     11.04.2020 19:34

Цифровые пропуска введут в Москве и области с 15 апреля

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  указ  цифровой пропуск  документ  коронавирус 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным.

«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения». – написал мэр на своем сайте.

Получить цифровой пропуск можно будет на mos.ru, через смс-сообщение или позвонив по телефону. Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является отрытым.

Собянин отметил, что городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Цифровые пропуска. Ответы на вопросы


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  указ  цифровой пропуск  документ  коронавирус 

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