11 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным.



«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения». – написал мэр на своем сайте.



Получить цифровой пропуск можно будет на mos.ru, через смс-сообщение или позвонив по телефону. Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является отрытым.



Собянин отметил, что городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.



Цифровые пропуска. Ответы на вопросы