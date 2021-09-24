24 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком на своем заседании в пятницу, 24 сентября, признал прошедшие выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.В протоколе, который подписали все 15 членов ЦИК указано: «Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными».По итогам выборов, по окончании обработки 100% протоколов, партия «Единая Россия» получит в новом составе Госдумы 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, «Новые люди» - 13 мандатов.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Москве можно было проголосовать как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.