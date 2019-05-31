Другие материалы
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Власть
05.06.2019, 09:52
Утвержден план реализации стратегии экологической безопасности России
5 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России, сообщается на официальном сайте правительства РФ. Страт...
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Власть
04.06.2019, 15:49
Утверждена госпрограмма по развитию сельских территорий
4 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил государственную программу по развитию сельских территорий, об этом сам Медведев сообщил в ходе заседания президиума совета...
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Власть
31.05.2019, 13:05
Российским аэропортам присвоил имена выдающихся соотечественников
31 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, указ опубликован на официальном портале правовой инфор...