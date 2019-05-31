5 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России, сообщается на официальном сайте правительства РФ.



Стратегия определяет основные направления в сфере обеспечения экологической безопасности страны, а план ее реализации предусматривает конкретные мероприятия направленные на реализацию стратегии, устанавливает сроки и ответственных за их исполнение.



Всего в плане 18 разделов, в том числе развитие системы эффективного обращения с отходами, создание индустрии утилизации и переработки отходов и их повторного применения после переработки, внедрение экологически чистых технологий, создание экологически безопасных производств, строительство и модернизация очистных сооружений, внедрение технологий, сокращающих выбросы в атмосферу и водоемы, реабилитация загрязненных территорий и акваторий, минимизация рисков возникновения ЧП на опасных производствах и другие.