В 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар - Мишустин

23 марта, Mossovetinfo.ru - По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг выступая перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.



Запад введением санкций старался ударить именно по гражданам РФ, заявил премьер-министр России.



"Сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ", - подчеркнул глава кабмина.



"В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни" и оппоненты РФ "не брезговали никакими средствами", "взорвали нити газопровода "Северный поток", - сказал Мишустин.



Мишустин напомнил, что в отношении России и граждан России "арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность". "Обратите внимание - как долго нам твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России", - сказал премьер-министр.