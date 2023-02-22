Другие материалы
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Власть
23.03.2023, 12:50
В 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар - Мишустин
23 марта, Mossovetinfo.ru - По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг выступая перед Государственной...
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Власть
14.03.2023, 15:46
Информация о доходах депутатов Мосгордумы будет публиковаться в обобщенном виде
14 марта, Mossovetinfo.ru - В соответствии с требованиями федерального законодательства профильная комиссия Мосгордумы (МГД) предлагает внести изменения в статус депутата в части обязанностей о публик...
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Власть
22.02.2023, 14:28
Госдума одобрила приостановку участия России в договоре о ядерном оружии
22 февраля, Mossovetinfo.ru - Государственная Дума на пленарном заседании единогласно приняла закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о...