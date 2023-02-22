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Власть     23.03.2023 12:50

В 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар - Мишустин

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Теги:  Мишустин  Госдума  отчет  санкции  России  россияне 

23 марта, Mossovetinfo.ru - По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг выступая перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Запад введением санкций старался ударить именно по гражданам РФ, заявил премьер-министр России.

"Сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ", - подчеркнул глава кабмина.

"В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни" и оппоненты РФ "не брезговали никакими средствами", "взорвали нити газопровода "Северный поток", - сказал Мишустин.

Мишустин напомнил, что в отношении России и граждан России "арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность". "Обратите внимание - как долго нам твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России", - сказал премьер-министр.

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Теги: 
Мишустин  Госдума  отчет  санкции  России  россияне 

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