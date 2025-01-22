7 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин накануне, 6 февраля, провел заседание Совета по науке и образованию
, приуроченное ко День российской науки ежегодно отмечаемому 8 февраля. На заседании Совета обсуждали вопросы обеспечения инженерными кадрами «приоритетных для России направлений научно-технологического развития», прежде всего, по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства, вопросы отбора абитуриентов, совершенствования программ обучения и приема в вузы.
Министерство науки и высшего образования должно иметь полномочия по согласованию планов платного приема независимо от ведомственной принадлежности.
«Нужно внимательнее разобраться в этом вопросе и обязательно учесть наши планы по повышению производительности труда и роботизации. И безусловно, задачи нацпроектов, технологического лидерства, программ государства и бизнеса, направленных на пространственное развитие страны. Четкие задачи должны быть поставлены перед университетами, колледжами. С участием Министерства труда и соцразвития предстоит сформировать новую модель планирования объема и контрольных цифр приема», — сказал Путин.
Также говоря о необходимости обновить пятилетний прогноз потребностей экономики в кадрах, Путин отметил, что он должен учитывать «пространственное развитие страны».
Президент призвал также ужесточить отбор абитуриентов, поступающих на платные места, а также пересмотреть количество мест на те или иные специальности в зависимости от реального спроса на рынке труда.
«Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить до обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Иногда это просто некрасиво выглядит, честно сказать, и очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому», — отметил Путин.
Также поддержано предложение, что льготные образовательные кредиты по ставке 3% должны быть доступны только для приоритетных специальностей, прежде всего инженерных а размер платы за обучение на контрактной основе должен быть не ниже реальных затрат на обучение студентов.
Предполагается в 2026 году провести платный прием по новым правилам, исключающим чрезмерный набор по специальностям без спроса.
Обучение по таким профессиям должно быть исключено в непрофильных вузах и их филиалах.
Администрация Президента в ближайшие две недели отработает все предложения высказанные на заседании Совета по науке и образованию и сформирует исчерпывающий перечень поручений.
Фото: сайт Президента России