В ДЭГ могут принять участие 21,5 млн человек - Памфилова, ЦИК

3 июля — Mossovetinfo.ru — В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году смогут принять участие около 21,5 млн человек, но оно пока не будет доступно для жителей новых регионов, так как сейчас это технически сложно сделать. Об этом заявила 3 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.



По словам Памфиловой, за предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек из 25 регионов, которые подавали заявки добровольно и без нажима.



Воспользоваться возможностью электронного голосования в этом году смогут те, у кого есть верифицированные записи на портале госуслуг, — 21,5 млн человек», — отметила Памфилова.