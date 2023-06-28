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Власть     03.07.2023 17:31

В ДЭГ могут принять участие 21,5 млн человек - Памфилова, ЦИК

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Теги:  ДЭГ  дистанционное электронное голосование  Путин  ЦИК  Памфилова 

3 июля — Mossovetinfo.ru — В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году смогут принять участие около 21,5 млн человек, но оно пока не будет доступно для жителей новых регионов, так как сейчас это технически сложно сделать. Об этом заявила 3 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Памфиловой, за предыдущие четыре года этой формой голосования воспользовалось около 5,5 млн человек из 25 регионов, которые подавали заявки добровольно и без нажима.

Воспользоваться возможностью электронного голосования в этом году смогут те, у кого есть верифицированные записи на портале госуслуг, — 21,5 млн человек», — отметила Памфилова.

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Теги: 
ДЭГ  дистанционное электронное голосование  Путин  ЦИК  Памфилова 

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