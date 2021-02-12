В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в парламент законопроект о расширении перечня получателей материнского капитала, сообщил в своем Telegram-канале руководитель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.



Законопроект предполагает выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью.



Также выплачивать материнский капитал предлагается мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что ранее они не пользовались этой мерой поддержки.



Выплачивать материнский капитал новым категориям граждан предлагается с 1 января 2022 года.



По мнению депутатов, предлагаемое расширение перечня граждан, получающих материнский капитал, позволит поднять рождаемость и улучшить уровень жизни многодетных семей.