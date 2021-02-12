Другие материалы
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Власть
15.02.2021, 16:50
В ГД предложили дать Росгвардии право оцеплять объекты при попытке незаконного проникновения
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий Росгвардии право оцеплять объекты в случае попыток незаконного проникновения...
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Власть
15.02.2021, 10:38
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в парламент законопроект о расширении перечня получателей материнского капитала, сообщил в своем Telegram-канале руководитель комитета Гос...
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Власть
12.02.2021, 16:14
Мишустин назначил нового главу ПФР
12 февраля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима новым руководителем Пенсионного фонда России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте...