3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов законопроекта, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.



Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов от ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.



По мнению авторов законопроекта, существующий транспортный налог несправедлив, так как исчисляется в зависимости от мощности двигателя, а не от частоты использования автомобиля, срока его эксплуатации и других параметров. Кроме того, имеет место двойное налогообложение, так как водители платят и акциз на топливо при заправке автомобиля, и транспортный налог.



«Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности», заявил Нилов.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что объем акцизных сборов по стране заметно превышает налоговые сборы по транспортному налогу. Ранее планировалось, что при покрытии сборов по транспортному налогу за счет акцизных сборов, налог будет отменен, однако в итоге этого не произошло.



Нилов также отметил, что регионы выступают против отмены транспортного налога из-за выпадающих налогов. Авторы законопроекта готовы учесть этот аргумент и внести изменения в законопроект ко второму чтению, если аргумент будет подкреплен конкретными цифрами.



Авторы законопроекта рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.