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Власть     10.07.2020 13:42

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

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Теги:  Госдума  законопроекты  дети  изъятие 

10 июля. Mossovetinfo.ru – Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семей, сообщил журналистам Крашенинников.

Законопроект предлагает передать решение об изъятии ребенка из семьи в компетенцию суда. Предлагается внести в Гражданский кодекс новую категорию дел, которая позволяет принять решение об изъятии ребенка из семьи или у опекунов.

Подать в суд заявление об изъятии ребенка из семьи из-за угрозы его жизни и здоровью могут органы опеки или органы внутренних дел. При этом, законопроект предполагает, что суд обязан рассмотреть такое заявление в течение 24 часов после подачи, в закрытом режиме. При необходимости в рассмотрении дела могут принимать участие сам ребенок или другие заинтересованные лица.

Возможность внесудебного изъятия ребенка из семьи сохраняется в исключительных случаях – когда имеется риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. При этом, такое изъятие возможно только при участии прокурора и представителя органов внутренних дел. В таком случае должен быть составлен акт об изъятии ребенка с указанием причин. Родители или опекуны имеют право оспорить решение.

По словам Крашенинникова, новый законопроект призван устранить практику необоснованного изъятия детей из семьи и прекратить злоупотребления со стороны органов опеки, которые иногда предпочитают забрать ребенка из семьи, вместо того, чтобы оказать семьям необходимую социальную поддержку.

Крашенинников также подчеркнул, что государство может вмешиваться в семейную сферу только

в крайнем случае, когда есть непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  дети  изъятие 

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