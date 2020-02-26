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Власть
27.02.2020, 14:04
Выплаты к юбилею Победы получат все российские ветераны независимо от места проживания
27 февраля. Mossovefinfo.ru – Выплаты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне получат все ветераны, независимо от места проживания, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президент...
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Власть
27.02.2020, 12:47
В Госдуму внесена поправка о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию
27 февраля. Mossovefinfo.ru – В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесена поправка в законопроект о поправках в Конституцию, устанавливающая дату и время голосования. Поп...
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Власть
26.02.2020, 13:54
Путин дал указание доработать законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете
26 февраля. Mossovefinfo.ru – Президент России Владимир Путин дал указание правительству и депутатам Госдумы вернуться к работе над законопроектом об уголовной ответственности за пропаганду наркоти...