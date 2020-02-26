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Власть     27.02.2020 12:47

В Госдуму внесена поправка о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию

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Теги:  Госдума  законопроекты  поправки  Конституция  голосование  дата 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесена поправка в законопроект о поправках в Конституцию, устанавливающая дату и время голосования.

Поправка предусматривает проведение всероссийского голосования 22 апреля с 08:00 до 22:00, при этом, день голосования будет объявлен выходным.

В первом чтении законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой 23 января. Первоначально планировалось, что во втором чтении законопроект может быть рассмотрен 11 февраля, однако из-за большого количества предлагаемых поправок, рассмотрение законопроекта во втором чтении было отложено.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  поправки  Конституция  голосование  дата 

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