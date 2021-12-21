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Власть     21.12.2021 15:12

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

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Теги:  Госдума  проект  закон  Справедливая Россия  справедливость  дети  СБД  справедливый базовый доход  благосостояние 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» предлагают ввести с января 2022 года ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Законопроект о справедливом базовом доходе (СБД) для семей с детьми внесен в Госдуму.

«На первом этапе мы предлагаем выплачивать базовый доход семьям с детьми, но самое главное – позже распространить его на всех граждан страны», - пояснил руководителе фракции Сергей Миронов .

«Мы понимаем, что основная дискуссия по этому вопросу развернется после Нового года, и намерены отстаивать свою точку зрения. Мы считаем, что в условиях падения доходов граждан государство должно принять специальные меры для начала регулярных выплат новых пособий», – также прокомментировал Сергей Миронов, чьи слова ИА «МОССОВЕТ» сообщили в пресс-службе фракции.

«Позиция фракции следующая: если семья состоит из мужа, жены и ребёнка, то они должны получать 30 тысяч рублей в месяц. Мать одиночка с ребенком – 20 тысяч рублей в месяц, и эти средства должны выплачиваться без каких-либо задержек и ограничений», – подчеркнул Миронов.

Ранее С.Миронов отмечал, что введение СБД позволит предотвратить демографическую яму, стимулируя рождаемость. Также это позволит изменить мироощущение людей, которые получат поддержку от государства, которой они не избалованы.

7,5 трлн рублей в год на выплату Справедливого базового дохода семьям с детьми предложено направить из Фонда национального благосостояния (около 5,5 трлн рублей) и ещё 1,5 трлн рублей получить за счёт отмены возврата НДС экспортерам нефти и газа. Отмечается, что введение государственной монополии на этиловый спирт принесет в бюджет дополнительно 650 млрд рублей.

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Теги: 
Госдума  проект  закон  Справедливая Россия  справедливость  дети  СБД  справедливый базовый доход  благосостояние 

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