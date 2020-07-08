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Власть     08.07.2020 15:54

В Кремле не обсуждают перенос Дня России

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Теги:  День России  Дмитрий Песков  дата 

8 июля. Mossovetinfo.ru – Российские власти не обсуждают вопрос переноса даты празднования Дня России с 12 июня на 1 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-либо обсуждений на этот счет в Кремле не ведется», - приводит слова Пескова РБК.

Ранее стало известно, что член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение президенту России Владимиру Путину с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.


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Теги: 
День России  Дмитрий Песков  дата 

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