8 июля. Mossovetinfo.ru – Российские власти не обсуждают вопрос переноса даты празднования Дня России с 12 июня на 1 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Каких-либо обсуждений на этот счет в Кремле не ведется», - приводит слова Пескова РБК.



Ранее стало известно, что член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение президенту России Владимиру Путину с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.