5 ноября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать президентские выборы в США, пока не наступит определенность, сообщает РИА Новости.
«Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», - заявил Песков.
Выборы президента прошли в США 3 ноябр.я По данным опросов и по предварительным результатам подсчетов лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, которому осталось набрать 6 голосов выборщиков. Однако, штаб действующего президента страны, кандидата от республиканцев Дональда Трампа намерен опротестовать итоги выборов и намерен потребовать пересчета голосов в некоторых ключевых штатах. Сам Дональд Трамп объявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».
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