19 августа. Mossovetinfo.ru – В Кремле отмечают попытки вмешательства извне в ситуацию Белоруссии и считают такие попытки недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», - приводит слова Пескова «Интерфакс».



Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером Германии Ангелой Меркель и назвал неприемлемыми попытки любого иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии, и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в стране. Позднее свою позицию президент России подтвердил в телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.



Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.



Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.